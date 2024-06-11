Лекция “Северная ходьба. Оригинальная техника ходьбы с палками” в КДЦ 🗓 12 июня, 8:00 📍 Олимпийский проспект, 38с2 📍 Вход свободный Узнать, чем может быть полезна северная ходьба в вашем личном тренировочном процессе, помогут инструктор по северной ходьбе Екатерина Субботина и приглашённый гость Анна Пак — действующая спортсменка, тренер по северной ходьбе, член сборной Пермского края по северной ходьбе, чемпионка России в командном зачете 2023 года по северной ходьбе.