Марочко: ВСУ придется растягивать силы в Днепропетровской области после захода ВС РФ

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Командованию Вооруженных сил Украины после захода российской армии в Днепропетровскую область придется растягивать силы и средства на линии фронта, считает военный эксперт Андрей Марочко.
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