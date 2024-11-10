Северокорейский пулемёт в зоне СВО

Общий вид пулемёта «Тип 73», предположительно сфотографированного в зоне СВО. Северокорейский пулемёт «Тип 73», как, в общем, и всё, что связано с Северной Кореей, вещь не сильно изученная и довольно редкая.
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