В Сахалинской области отрудники полиции совместно с представителями общественности рассказали об интересной полицейской службе

Сотрудники полиции радостно встретили старшеклассников города Южно-Сахалинска. Цель встречи − укрепление доверия молодежи к органам внутренних дел, повышение престижа профессии полицейского и развитие интереса детей к общественной жизни.
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