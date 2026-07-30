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Визит в Белый дом нужен был Зеленскому только ради пиара и повестки, заявил политконсультант

Визит в Белый дом нужен был Зеленскому только ради пиара и повестки, заявил политконсультант

В эфире программы «Мнение» на News Front политконсультант Андрей Перла новость о том, что Владимир Зеленский в соцсетях похвастался успешно прошедшей встречей в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

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