Визит в Белый дом нужен был Зеленскому только ради пиара и повестки, заявил политконсультант

В эфире программы «Мнение» на News Front политконсультант Андрей Перла новость о том, что Владимир Зеленский в соцсетях похвастался успешно прошедшей встречей в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
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