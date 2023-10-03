Новый крематорий, второй по счету, вскоре откроется в Краснодарском крае«Национальная мемориальная компания» (НМК) вскоре планирует открыть современный крематорий в станице Варениковской Крымского района.
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