Суд вынес приговор жителю ХМАО, разобравшему причал «Сургутнефтегаза»

Сургутский городской суд наказал жителя ХМАО за то, что он разобрал причал «Сургутнефтегаза». Мужчина вывез 45 бетонных плит с пристани на острове Зубатинский на Западно-Сургутском месторождении, гласят материалы суда, которые есть в распоряжении URA.
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