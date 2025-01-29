Суд вынес приговор жителю ХМАО, разобравшему причал «Сургутнефтегаза»

Сургутский городской суд наказал жителя ХМАО за то, что он разобрал причал «Сургутнефтегаза». Мужчина вывез 45 бетонных плит с пристани на острове Зубатинский на Западно-Сургутском месторождении, гласят материалы суда, которые есть в распоряжении URA.