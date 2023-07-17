Есть ли будущее у танка?

С самой первой буквы хочу сказать: уважаемые поклонники танковых классиков, рекомендую закрыть эту страницу и не трепать себе нервы, ибо будете вы свидетелями Прихода Танкового Антихриста, который станет ересь глаголить и смуту нести в умы и души ваши.
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