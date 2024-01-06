Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В столице продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах Известный музыкант Игорь Бутман выразил свою поддержку действующему президенту России Владимиру Путину, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
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