В то время как предыдущие обычные iPhone становились хитами в России Предзаказы на первый складной смартфон Apple — iPhone Duo — в России пока остаются единичными, сообщили «Известиям» продавцы электроники и эксперты рынка.
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