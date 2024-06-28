На что повысятся цены для россиян в июле

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. С 1 июля 2023 года россияне столкнутся с целым рядом новых расходов. Повышаются минимальные цены на крепкий алкоголь, тарифы на услуги ЖКХ, госпошлины и усложняется получение ипотеки.