МИД: запрет перемещения дипломатов в Шенгене нарушит международные нормы

В случае введения запрета на передвижение российских дипломатов в пределах шенгенской зоны это стало бы нарушением международных соглашений в сфере дипломатии, считает Григорий Лукьянцев, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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