МИД: запрет перемещения дипломатов в Шенгене нарушит международные нормы

В случае введения запрета на передвижение российских дипломатов в пределах шенгенской зоны это стало бы нарушением международных соглашений в сфере дипломатии, считает Григорий Лукьянцев, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации.