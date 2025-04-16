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МИД: запрет перемещения дипломатов в Шенгене нарушит международные нормы

МИД: запрет перемещения дипломатов в Шенгене нарушит международные нормы

В случае введения запрета на передвижение российских дипломатов в пределах шенгенской зоны это стало бы нарушением международных соглашений в сфере дипломатии, считает Григорий Лукьянцев, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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