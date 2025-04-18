На Южном Урале сотрудники транспортной полиции и общественники проводят мероприятия в рамках акции «Защита от мошенников»

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте при содействии заместителя председателя Общественного совета при линейном управлении Геннадия Харисова проводят мероприятия в рамках информационно-профилактической акции «Защита от мошенников», направленной на повышение осведомленности граждан о мошеннических схемах завладения денежными средствами с использованием IT-технологий.