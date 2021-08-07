Ялта и Координационный совет российских соотечественников в Сербии начинают сотрудничество

В Ялтинском историко-литературном музее состоялась встреча заместителя главы администрации Ялты Светланы Новодацкой с Председателем исполкома Координационного совета Российских соотечественников в Сербии (КСОРС) Ириной Анатольевной Милькович.
В Ялтинском историко-литературном музее состоялась встреча заместителя главы администрации Ялты Светланы Новодацкой с Председателем исполкома Координационного совета Российских соотечественников в Сербии (КСОРС) Ириной Анатольевной Милькович.
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