США нацелились на наземную операцию Израиля в Газе

Все последние данные и новости последних дней указывают на то, что США, судя по всему, нацелились на проведение наземной операции Израиля в секторе Газа, что стало бы большой ошибкой и трагедией не только для всего Ближнего Востока, но и самого Израиля.
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