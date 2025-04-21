Вступивший в ряды ВСУ сын Чикатило пропал без вести

Вступивший в ряды ВСУ сын серийного убийцы Андрея Чикатило пропал без вести. Об этом сообщил Life . Как сообщает агентство, сын маньяка пропал около трех месяцев назад на Харьковском направлении, где он проходил службу.
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