В Херсонской области льготный заем дали на производство битумной эмульсии

Льготный кредит объемом более 13 млн рублей одобрил Фонд развития промышленности (ФРП) Херсонской области предприятию по производству битумной эмульсии, 30 ноября сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли региона.
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