Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу провела встречу в подростковом центре

В подростковом центре ГБУ ЯНАО «ЦСОН «Доверие» в МО г. Салехард» прошла встреча между подростками и старшим оперуполномоченным Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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