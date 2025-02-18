В Астраханской области вновь начинает курсировать «Поезд здоровья»

Первые поездки – в Камызякский район. Вслед за передвижным флюорографом регионального противотуберкулезного диспансера с этой недели возобновляет работу еще один медицинский мобильный комплекс - «Поезд здоровья» Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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