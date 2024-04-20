Руан (WTA). 1/2 финала. Гарсия встретится со Стивенс, Линетт – с Калининой

Сетка здесь. Open Capfinances Rouen Métropole Руан, Франция 15 – 21 апреля 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Крытые корты, грунт Полуфинал Слоун Стивенс (США) Каролин Гарсия (Франция) Дата проведения 20 апреля, 16.
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