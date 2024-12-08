Дзюдоист из Петербурга завоевал бронзу на Международном турнире в Токио

Спортсмен представляет «Клуб Дзюдо Турбостроитель» в японской столице Петербургский атлет Аюб Блиев (весовая категория – 60 кг) выиграл бронзовую медаль на Международном турнире по дзюдо «Большой Шлем» в Токио, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
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