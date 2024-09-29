Петербуржцы передали Ленинградскому зоопарку почти две тонны урожая

Яблоки, тыквы и даже кору деревьев В Петербурге подвели итоги акции «Дары осени», во время которой посетители Ленинградского зоопарка передали урожай для кормления животных, пишет телеканал «Санкт-Петербург».
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