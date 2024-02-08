Взять на слабое: производители коктейлей просят власти снизить акциз

Производители слабоалкогольных коктейлей просят правительство снизить акциз для этой продукции. Новая формула его расчета, которая начнет действовать с 1 мая 2024 года, повышает сбор в четыре раза, что резко негативно скажется на отрасли вплоть до ее уничтожения.