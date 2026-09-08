До конца года: в Норвегии захотели обсудить с РФ безопасность в море

До конца года Норвегия захотела встретиться и обсудить с Россией вопросы безопасности в открытом море.
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