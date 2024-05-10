Франция представила буксируемую гаубицу LG1 в Малайзии

Франция представила буксируемую гаубицу LG1 Mk.3 на выставке DSA 2024 Франко-германский консорциум KNDS представил модернизированную версию легкой буксируемой гаубицы LG1 на выставке Defence Services Asia (DSA) 2024 в Малайзии.
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