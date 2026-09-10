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Все о Музыке

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Является ли музыка с искусственным интеллектом законной? Suno запускает новые модели, созданные на основе каталога крупного лейбла

Является ли музыка с искусственным интеллектом законной? Suno запускает новые модели, созданные на основе каталога крупного лейбла

Компания Suno — ведущий разработчик генератора музыки на базе искусственного интеллекта, на которую в 2024 году подали в суд крупные звукозаписывающие лейблы за нарушение авторских прав, — только что выпустила новые модели.

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