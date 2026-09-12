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Царьград

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«Сдулись»: Марочко рассказал, как освобождение Зоревки перечеркнуло победы ВСУ

«Сдулись»: Марочко рассказал, как освобождение Зоревки перечеркнуло победы ВСУ

Военный эксперт Марочко заявил, что пропаганда ВСУ «сдулась» после освобождения Зоревки.Киев распространял материалы о якобы победах ВСУ в Зоревке Запорожской области.

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