Цены на автозапчасти в России выросли почти на четверть за год

Автомобильные запчасти для распространенных в России марок подорожали за год на 15-25%. Об этом заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, передает «Российская газета» 15 мая.
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