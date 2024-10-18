"Мы просто в шоке от России": Семья из Германии переехала в РФ и рассказала про три главных плюса жизни здесь

Знакомьтесь, это переселенка из Германии. Переехала в Россию с семьёй в начале этого года. Вот что она рассказывает о жизни в нашей стране: "Всем привет.
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