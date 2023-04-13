БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сразу два агента НАТО потеряли власть из-за НАТО

Сразу два агента НАТО потеряли власть из-за НАТО

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com, IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look PressТекст: Дмитрий Бавырин Президент Черногории Мило Джуканович и премьер-министр Финляндии Санна Марин одновременно проиграли выборы: он – разгромно, она – неожиданно.

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