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Газета.ру

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Трамп: глава ЦРУ Рэтклифф вовлечен во все переговорные процессы по Украине

Трамп: глава ЦРУ Рэтклифф вовлечен во все переговорные процессы по Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф вовлечен во все аспекты по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп на борту самолета по пути из Ирландии.

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