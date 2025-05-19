Жена миллионера: каких женщин выбирают успешные мужчины

Картина идеальной спутницы бизнесмена, политического тяжеловеса или долларового миллионера в массовом сознании редко уходит дальше набора штампов: идеальная внешность, скромность, обаяние и почти полное отсутствие собственного мнения.
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