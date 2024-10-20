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«Нервы войны». Так иногда называют связь. Это важнейшая составляющая успеха на поле боя

«Нервы войны». Так иногда называют связь. Это важнейшая составляющая успеха на поле боя

«Нервы войны». Так иногда называют связь. Это важнейшая составляющая успеха на поле боя. Наших связистов, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник и 105-летие войск связи, всегда отличали мужество и героизм.

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