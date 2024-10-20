«Нервы войны». Так иногда называют связь. Это важнейшая составляющая успеха на поле боя. Наших связистов, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник и 105-летие войск связи, всегда отличали мужество и героизм.
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