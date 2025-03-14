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Закон, порядок, государство

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Сотрудники по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кировскому району Северной Осетии организовали для студентов многопрофильного колледжа психологический тренинг

Тренинг по межличностным отношениям для студентов Эльхотовского многопрофильного колледжа организовали сотрудники по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кировскому району.

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