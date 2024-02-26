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World Mixed Doubles Championship 2024. Результаты, турнирная таблица, группа

World Mixed Doubles Championship 2024. Результаты, турнирная таблица, группа

Даты проведения: 30 — 31 марта 2024 Название турнира: World Mixed Doubles Championship Тип турнира: Пригласительный Арена: Manchester Central Место проведения (населенный пункт, город, страна): Манчестер, Англия, Великобритания Победители предыдущего турнира: Нил Робертсон (Neil Robertson) / Минк Нутчарут (Mink Nutcharut) World Mixed Doubles Championship 2024 Все новости и результаты World Mixed Doubles Championship 2024 Призовой фонд World Mixed Doubles Championship 2024: Призовые World Mixed Doubles Championship 2024 Общий призовой фонд — фунтов стерлингов [свернуть] Сенчури брейки World Mixed Doubles Championship 2024: Cотенные серии World Mixed Doubles Championship 2024 [свернуть] Голосование — кто станет победителем турнира World Mixed Doubles Championship 2024?: Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста Расписание матчей и результаты World Mixed Doubles Championship 2024 по снукеру ФИНАЛ   # Игрок Матчи Фреймы Очки Сыгр.

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