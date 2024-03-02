В московских школах искусств пройдут дни открытых дверей

До конца весны юные москвичи и их родители в рамках дней открытых дверей смогут побывать в творческих образовательных учреждениях и познакомиться с их программами обучения, педагогами и требованиями к абитуриентам, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.