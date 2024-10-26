Петербуржцы 27 октября в течение трех часов не смогут проехать по Благовещенскому мосту. В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили о дневной разводке переправы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Петербуржцы 27 октября в течение трех часов не смогут проехать по Благовещенскому мосту. В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили о дневной разводке переправы.