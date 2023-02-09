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Как ответит Россия на подрыв США и Норвегией газопроводов «Северный поток»

Как ответит Россия на подрыв США и Норвегией газопроводов «Северный поток»

Три нитки российского газопровода «Северный поток» были уничтожены в результате совместной операции ЦРУ, армейских водолазов и норвежских ВМС под прикрытием широко разрекламированных в середине лета 2022 года учений НАТО, известных как BALTOPS 22.

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