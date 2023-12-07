Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Какие ваши доказательства?

Какие ваши доказательства?

Интересная дискуссия состоялась в московском Центральном Доме Литераторов: «Фальсификации истории». Тема известная, набирающая обороты и сейчас достигшая, пожалуй, своего предела: «Россия должна ответить за свои многовековые преступления».

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