Какие ваши доказательства?

Страна и люди

Интересная дискуссия состоялась в московском Центральном Доме Литераторов: «Фальсификации истории». Тема известная, набирающая обороты и сейчас достигшая, пожалуй, своего предела: «Россия должна ответить за свои многовековые преступления».