Российская авиация ударила по целям в Беларуси

Россия применила авиационные средства поражения на совместных учениях с Беларусью. Российские истребители, бомбардировщики и вертолеты ударили по заданным целям в рамках совместных учений с Беларусью, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
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