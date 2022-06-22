В США готовятся управлять российской нефтью, чтобы снизить инфляцию

Политика как она есть

Вашингтон, в отличие от Европы, проводит откровенно двуличную санкционную политику, заявляя и принимая ограничения, которые «задним числом» или позднее видоизменяются таким образом, чтобы нивелировать негативное воздействие на экономику США.