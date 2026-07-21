Исторические параллели:Изображение утащено у el_tolstyhКстати, напоминаю, что не было в Хатыни немцев - одни украинцы.
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