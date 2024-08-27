США готовят войну и тотальное ограбление Азии Global Look Press/ Xinhua/Agung Kuncahya BВчера 1K прочитали Российское посольство в Индонезии призвало россиян, которые находятся в этой стране, быть бдительными и избегать мест скопления людей.
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