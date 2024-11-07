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Вера Брежнева: гонорар за выступления снижен на 2 млн рублей после развода

Вера Брежнева: гонорар за выступления снижен на 2 млн рублей после развода

Вера Брежнева снижает гонорар на 2 млн рублей после развода с Константином Меладзе. Певица возвращается к русскоязычным песням и сосредотачивается на зарубежных концертах, параллельно запуская инфопродукты.

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