Правовые аспекты: Может ли полиция допрашивать ребёнка без согласия родителей? Ирэн ОрлонскаяЗаместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области Юлия Кулагина поделилась важной информацией о том, может ли полиция допрашивать детей.
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