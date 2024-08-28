Правовые аспекты: Может ли полиция допрашивать ребёнка без согласия родителей? Ирэн ОрлонскаяЗаместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области Юлия Кулагина поделилась важной информацией о том, может ли полиция допрашивать детей.