"Я всегда в зале": Мусаев – о подготовке к бою с Чеботаревым

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Российский боец Тимур Мусаев заявил, что завершил основной этап подготовки к поединку с Андреем Чеботаревым, который пройдет в рамках нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ.
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