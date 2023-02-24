Индийский мунтжак: Всеядный олень с кучей дополнительных отверстий на лице. Что за инопланетный вид?

Нам часто присылают фото животных с вопросом «Кто это?!». За последнюю неделю уже несколько десятков людей прислали видео странного оленя-мутанта с раздувающимися штуками на голове.
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