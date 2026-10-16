За навигационный сезон, длившийся в регионе с 15 апреля по 15 октября, судовладельцев оштрафовали на 477 тысяч рублей, при этом максимальный размер взыскания достигал 20 тысяч рублей.
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