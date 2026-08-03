Антициклон 4 августа: в Суздале до +28 и ясно перед сменой погоды

Метеорологическая обстановка 4 августа оценивается как крайне благоприятная. Устанавливается устойчивый летний антициклон, который обеспечит жителям региона ясный и сухой день перед возможным изменением погодных условий во второй половине недели.
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