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Царьград

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Антициклон 4 августа: в Суздале до +28 и ясно перед сменой погоды

Антициклон 4 августа: в Суздале до +28 и ясно перед сменой погоды

Метеорологическая обстановка 4 августа оценивается как крайне благоприятная. Устанавливается устойчивый летний антициклон, который обеспечит жителям региона ясный и сухой день перед возможным изменением погодных условий во второй половине недели.

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