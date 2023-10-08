Информация о проведении областного профилактического марафона ´Старт на безопасность´В рамках областного профилактического марафона ´Старт на Безопасность´ сегодня в нашем детском саду прошло спортивное развлечение ´Безопасное детство´, основная целью которого формирование у воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения.
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