Информация о проведении областного профилактического марафона ´Старт на безопасность´В рамках областного профилактического марафона ´Старт на Безопасность´ сегодня в нашем детском саду прошло спортивное развлечение ´Безопасное детство´, основная целью которого формирование у воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения.